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21 Август, 2018


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Метрополитен закончил ремонт траволатора на «Беговой»

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в: Новости
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На одной из новых станций петербургской подземки продолжаются ремонтные работы

Фото: википедия

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга отчитались о завершении работы по замене главного вала траволатора на станции «Беговая».

Уточняется, что речь идет только об одном из наклонных валов подземки, теперь начинаются работы на другом валу. Они также будут проведены в рамках «гарантийных обязательств» и начнутся сегодня, 21 августа.

Следует добавить, что станции «Беговая» и «Новокрестовская» были открыты 26 мая 2018 года. Они входят в список объектов, которые были специально возведены к чемпионату мира по футболу.

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