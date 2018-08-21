Власти Ленобласти рассказали, где в новостройках 47 региона появятся детсады

В Ленинградской области в ближайшее время начнут строить больше соцобъектов

В преддверии старта нового учебного года и окончания сезона летних отпусков власти Ленобласти представили масштабные планы по возведению новых детских садов на территориях, наиболее активно осваиваемых девелоперами. Всего в новостройках должны появиться свыше полсотни соцобъектов

Рекорды Бугров

В Буграх в первом квартале 2019 года будет сдан детсад на 210 мест от застройщика «Самолета ЛО». В этот же период введут муниципальный детсад на 190 мест, который достаивает «СОЛИД БИЛД».

«До 2025 года застройщики, комитет по строительству и администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» договорились построить в Буграх шесть детсадов. Так, «Арсенал Групп» обязался возвести до 2022 года три детсада (два – на 270 мест и один на 75 мест). Застройщик «ЦДС» с 2023 по 2025 годы построит два детских сада на 325 мест каждый, и один детский сад на 125 мест», — рассказали в комитете по образованию 47 региона.

Пока что в Буграх работает только один детсад на 67 человек.

Новое Девяткино не отстает

В Новом Девяткино работают два детских сада — «Детский сад комбинированного вида №59» на 400 мест, и «Ново-Девяткинский ДСКВ №1» на 309 детей. Для зачисления в эти учреждения с 16 апреля 2018 года было выдано 170 направлений.

В 2019 году в Новом Девятккино будет открыт третий детский сад на 180 мест – его строительство ведет ООО «Арсенал – Н».

Вместе с тем, с учетом генерального плана МО «Новодевяткинское сельское поселение» в до 2025 года предусмотрено размещение еще восьми детских дошкольных учреждений на 1 тысячи 260 мест.

Кудрово — в лидерах

Больше всего новых соцобъектов (22 детсада) должно появиться в Кудрово. Но построят их в основном за счет девелоперов.

В 2019 году планируется сдача в эксплуатацию в ЖК «Вена» детсада на 190 мест от Setl City, детсада на 160 мест ЖК «Березовая роща» от «Полис Групп». ЦДС возведет детсад на 175 мест в ЖК «Новое Янино» и соцобъект на 160 мест в массиве Кудрово.

ООО «НОВЫЙ ВЕК» после 2020 года будет строить в деревне Кудрово детсад на 160 мест, ООО «КУДРОВО-ГРАД» в Новом Оккервилье — дошкольное образовательное учреждение на 295 мест. В планах Setl Сity построить в ЖК «Лондон» четыре детсада (620 мест). Планируемая дата ввода объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность – 2019-2023 годы.

«В ближайшей перспективе — в октябре 2018 года на улице Пражской откроется четвертый на территории Заневского поселения детсад — «Кудровский детсад комбинированного вида №3». Он примет свыше 200 воспитанников. Действующие детсады (дошкольные отделения школ «Кудровский ЦО № 1», «ЦО Кудрово», «Янинская СОШ») посещают свыше 1 300 воспитанников, из них 324 – начиная с этого года», — отметили в ведомстве.

Всеволожску ждать 6 лет

Во Всеволожске уже в ближайшее время заработают соцобъекты на Торговом проспекте, 144, на улице Победы, 17, и на улице Сотникова.

Также во втором полугодии 2018 года планируется открытие группы для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет на 15 человек в структурном подразделении «Детского сада комбинированого вида №2» на ул. Шишканя.

По соглашениям с застройщиками «Группа ЛСР» в 2024-2030 годах будет строить 9 дошкольных образовательных учреждений на 2 тысячи мест, «Петрострой» намерен построить в ЖК «Северный вальс» 8 дошкольных образовательных учреждений на 750 мест. Планируемая дата ввода объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность — 2020-2025 годы. В это же время компания «ГСК» возведет в микрорайоне «Южный» детсад на 2 тыс. мест.

Выкуп для Мурино

В Мурино до конца 2018 года года планируется ввод в эксплуатацию детский сад №3 на 100 мест по улице Менделеева, д. 2, корп. 3, детских садов на 80 мест на Петровском бульваре, 8, и на 140 мест на Воронцовском бульваре, 11.

С начала 2018 года в Мурино уже созданы 360 новых мест, в том числе 80 для детей до 3-х лет, за счет заключения договоров о безвозмездном пользовании зданиями дошкольных организаций с застройщиками. Детей приняли детские сады, расположенные на бульваре Менделеева, 13 (140 мест), Воронцовском бульваре, 6 (110 мест) и Охтинской аллее, 8 (110 мест).

В 2018 году будет осуществлен выкуп двух встроенных помещений дошкольных организаций на бульваре Менделеева, 12 и 16, на 100 мест каждое с привлечением средств федерального бюджета.