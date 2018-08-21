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21 Август, 2018


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Ночной ветер повалил 42 дерева в Петербурге

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в: Новости
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Шторм крушил фонарные столбы и дорожные знаки минувшей ночью

Фото: vk.com/spb_today

Сильный ветер, который бушевал в Петербурге минувшей ночью, повалил несколько десятков деревьев. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Северной столицы.

За ночь 21 августа из-за сильнейших порывов ветра, которые продолжаются и в течение дня, рухнули 42 дерева.

Стихия разгулялась в северных районах города, пострадали Выборгский и Приморский районы, пишет «Фонтанка». В настоящий момент специалисты Комитета занимаются уборкой деревьев с дорог и тротуаров.

В социальных сетях становится все больше постов с фотографиями, на которых видно, что ветер сокрушил не только деревья, но и фонарные столбы. Досталось и дорожным знакам. Некоторые из них рухнули на припаркованные машины.

Также следует напомнить, что в пригородах Петербурга сильный ветер оставил без света 8 тысяч человек.

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