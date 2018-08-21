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21 Август, 2018


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Аналитики: футбольные болельщики выбрали Петербург

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в: Новости
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Специалисты признали город на Неве «футбольной столицей» страны

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился четвертый тур. Теперь аналитики взялись за подсчет посещаемости российским стадионов. Лидером оказался Санкт-Петербург, рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Смольного.

В ведомстве подчеркивают, что матч «Зенит» — «Урал», который состоялся в воскресенье, 19 августа, собрал на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 45 тысяч 545 зрителей – это самый высокий показатель посещаемости в РПЛ в этом туре.

В ТОП-3 также попали Краснодар и Самара.

Специалисты добавили, что зрительский интерес к чемпионату страны после минувшего мундиаля существенно вырос. Теперь на матчи приходят в среднем до 20 тысяч зрителей.

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