Аналитики: футбольные болельщики выбрали Петербург

Специалисты признали город на Неве «футбольной столицей» страны

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился четвертый тур. Теперь аналитики взялись за подсчет посещаемости российским стадионов. Лидером оказался Санкт-Петербург, рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Смольного.

В ведомстве подчеркивают, что матч «Зенит» — «Урал», который состоялся в воскресенье, 19 августа, собрал на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 45 тысяч 545 зрителей – это самый высокий показатель посещаемости в РПЛ в этом туре.

В ТОП-3 также попали Краснодар и Самара.

Специалисты добавили, что зрительский интерес к чемпионату страны после минувшего мундиаля существенно вырос. Теперь на матчи приходят в среднем до 20 тысяч зрителей.