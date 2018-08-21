В Петербурге провели 248 из 250 испытаний теплосетей

21 августа испытания теплосетей на прочностью стартуют в Московском районе

В Московском районе Санкт-Петербурга во вторник, 21 августа, стартуют испытания теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

В организации уточнили, что всего в городе на Неве планировалось провести 250 испытаний магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетей. По состоянию на 20 августа, было проведено 248 испытаний.

Предпоследние испытания теплосетей сегодня пройдут в районе Авиагородка, а также по улицам Штурманская, Пилотов, Взлетная и Домодедовская.

Жителей Московского района просят быть внимательными и острожными.