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21 Август, 2018


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В Петербурге провели 248 из 250 испытаний теплосетей

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в: Новости
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21 августа испытания теплосетей на прочностью стартуют в Московском районе

Фото: vk.com/spbgptek

В Московском районе Санкт-Петербурга во вторник, 21 августа, стартуют испытания теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

В организации уточнили, что всего в городе на Неве планировалось провести 250 испытаний магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетей. По состоянию на 20 августа, было проведено 248 испытаний.

Предпоследние испытания теплосетей сегодня пройдут в районе Авиагородка, а также по улицам Штурманская, Пилотов, Взлетная и Домодедовская.

Жителей Московского района просят быть внимательными и острожными.

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