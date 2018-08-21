Непогода заблокировала Нижний парк Петергофа

Туристы не могут попасть в Нижний парк Петергофа из-за ветра

В Санкт-Петербурге сильный ветер продолжает крушить деревья и фонарные столбы. Из-за этого страдают и туристы, которые не смогли попасти в Нижний парк Петергофа. Об этом рассказали представители музея-заповедника.

Парк был закрыт после предупреждения от специалистов МЧС. В ведомстве считают, что во вторник, 21 августа, в Петергофе пройдут сильные дожди, а ветер разгуляется до 12 метров в секунду.

Если прогноз не подтвердиться, то Нижний парк откроют для свободного посещения во второй половине дня, уточняет «Фонтанка».

Следует добавить, что в ночь с 20 на 21 августа сильный ветер повалил в Петербурге 42 дерева.