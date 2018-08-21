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21 Август, 2018


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В петербургском метро с путей достали пассажира

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в: Новости
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Мужчина упал под поезд на «красной» линии метро Петербурга

Фото: Wikipеdia

Днем во вторник, 21 августа, в петербургском метрополитене произошло ЧП, на пути упал один из пассажиров. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе подземки информацию о падении мужчины подтвердили, отметив, что инцидент произошел на «красной» ветке метро, на станции «Кировской завод».

Фото: vk.com/spb_today

Из-за происшествия на некоторое время движение по ветке осуществлялось только от станции «Девятнико» на «Нарвской».

В 13:38 пассажира достали с путей. Теперь линия свободна и составы следуют по штатному графику. О характере травм пострадавшего пока не сообщается.

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