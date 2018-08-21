В метрополитене рассказали, почему сиденья в вагонах расположены вдоль стен

Вагоны в подземке: почему они не расположены вертикально, как в электричках

Петербургский метрополитен продолжает раскрывать свои секреты. Во вторник, 21 августа, в городской подземке объяснили, почему в вагонах сиденья расположены по боковым стенкам, а не вертикально, как в электричках.

Одна из главных причин – это ширина тоннелей и обусловленная ею продуманность планировки.

Сиденья «по бокам» увеличивают пассажировместимость, но при этом позволяют гражданам спокойно двигаться к дверям, если необходимо экстренно выйти.

«В этом проходе пассажиры могут стоять, держась за поручни, проходить вглубь вагона при посадке и даже подвинуться в стороны, если кто-то задумается и в последнюю секунду вспомнит, что ему нужно выходить», — пояснили в telegram-канале городской подземки.