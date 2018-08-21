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21 Август, 2018


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Стало известно, как рост НДС «разгонит» квартплату в 2019 году

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в: Новости
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Тарифы на «коммуналку» в 2019 году поднимут дважды

Министерство энергетики определились со ставкой роста тарифов на коммунальные ресурсы в 2019 году из-за роста размера НДС. Так, с 1 января «коммуналка» подорожает на 1,7%, а с 1 июля – на 4%.

Об этом сообщает «РИА-недвижимость» со ссылкой на замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

Как заявил чиновник, ранее Минэконразвития хотело повысить тарифы на 2,4% летом.

«Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции — четыре процента — в соответствии с ранее принятыми решениями», — цитирует агентство Вячеслава Кравченко.

Ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет до 20% с нынешних 18%.

 

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