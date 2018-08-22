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22 Август, 2018


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У «Плаза Лотус Групп» братьев Зингаревичей хотят отсудить 221,6 млн рублей

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в: Новости
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Банк «Санкт-Петербург» ведет в Арбитраж структуры братьев Зингаревичей

Банк «Санкт-Петербург» направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к ООО «Плаза Лотус Групп» Михаила и Бориса Зингаревичей и АО «Оранж-Девелопмент».

Размер заявленных претензий составляет 221,6 млн рублей, сообщает «Коммерсант СПб».

В «Плаза Лотус Групп» наличие задолженности не отрицают, однако пока юристы с текстом иска еще не ознакомились. Деньги задолжала, в частности, ЗАО «Оранж-Девелопмент», которая пользовалась средствами банка на свои проекты с 2009 по 2016 год. А каких именно проектах идет речь, там не сообщили, но особо подчеркнули, что в настоящее время ЗАО «Оранж-Девелопмент» не имеет отношения к «Плаза Лотус Групп», заметил он. Девелопер намерен урегулировать ситуацию в оперативном порядке.

В городских СМИ АО «Оранж-Девелопмент» связывают с проектом создания курорта «Большая Ижора» и перспективным жилищным строительством в Ломоносовском районе Ленобласти.

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