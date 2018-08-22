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22 Август, 2018


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РАД продаст на торгах два исторических здания на Каменном острове

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в: Новости
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Два исторических дома на Каменном хотят пустить с молотка за 250 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) намерен в октябре провести торги по продаже двух исторических домов на Каменном острове на набережной Малой Невки, 13. Начальная цена составляет 250 млн рублей.

Как сообщается на сайте РАДа, речь, в частности, идет о бывшей 3-х этажной гостинице, 2-этажной котельной и наделах под ними. Первый объект оценен в 214 млн рублей. Его возвели ориентировочно в 1915-1916 годах.

Котельная с участком оценена в 36 млн рублей.

Она и гостиница входят в состав объекта культурного наследия — парка «Тихий отдых» со статусом регионального ансамбля-памятника. Здания можно реконструировать под мини-отель или апартаменты с общественным пространством.

 

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