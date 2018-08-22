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22 Август, 2018


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Социологи узнали, сколько россиян довольны своим жильем

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в: Новости
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Жилищными условиями довольны около трех четвертых опрошенных россиян

Фото: pixabay.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные нового исследования, согласно которому три четверти россиян довольны своими жилищными условиями.

Главными причинами неудовлетворенности своим жильем россияне назвали высокие расходы на оплату ЖКХ. Так ответило около 40% опрощенных. На нехватку жилплощади пожаловались 30% респондентов. Некачественное предоставление услуг ЖКХ расстроили около 18% россиян, пишет ТАСС.

Опрос был проведен 9 августа с помощью телефонного интервью. В выборке оказались 1600 респондентов.

Ранее активисты «Общероссийского народного фронта» назвали регионы России, в которых капитальный ремонт идет хуже всего.

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