В Петербурге отметили штормовое предупреждение

Шквальный ветер вырвал 194 дерева и покинул город на Неве

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге царил шквальный ветер, который ронял автомобильные знаки, столбы, строительные леса и деревья. Всего город за минувшие 24 часа потерял 194 дерева, сообщает Комитет по благоустройству Смольного.

Последствия непогоды, как уточняет «Фонтанка», пришлось устранять более 300 садовникам. Большинство из них отправились в Приморский район, который пострадал от стихии больше всего.

«Большинство упавших деревьев раскряжевано, завершается вывоз порубочных остатков. Садовники обрабатывают специальным средством раны на деревьях, которым ветер оборвал ветви», — уточняют в Комитета.

Напомним, накануне сильный ветер обрушил строительные леса на головы прохожих с арки Главного штаба. Пострадали три человека.