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22 Август, 2018


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«Группа ЛСР» намерена возвести к 2021 году ЖК Riviere Noire

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в: Новости
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Новый жилой комплекс бизнес-класса от «Группы ЛСР» будет рассчитан всего на 559 квартир

«Группа ЛСР» намерена к 2021 году возвести на границе Петроградского и Приморского районов новый жилой комплекс бизнес класса Riviere Noire. Объект появится на участке площадью 1,7 га. В состав комплекса войдут три дома высотой не более 11 этажей. Всего здесь появятся 559 квартир.

В настоящее время застройщик уже приступил к подготовке территории для начала строительства комплекса, а на осень назначена официальная премьера проекта – старт продаж.

Проект объекта разработали специалисты архитектурного бюро INTERCOLUMNIUM, с которым «Группа ЛСР» сотрудничает не первый год и реализовала такие проекты, как элитный комплекс «Радищева, 39» и бизнес-центр на Добролюбова, 12.

Один из домов расположится параллельно линии набережной Черной речки, второй будет построен на Красногвардейском переулке, третий – в глубине квартала вблизи уникального памятника архитектуры классицизма Дачи Головина. При этом внутренние дворы домов обращены в сторону реки Большая Невка.

 

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