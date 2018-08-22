жк днепропетровская 37 евродвушка

22 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Ленобласти в детсады в новостройках будут зачислять по новой схеме

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Власти 47 региона придумали, как решить проблему с очередями в детские сады

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил применять новую схему зачисления в детсады в районах интенсивного жилищного строительства. Это поможет решить проблемы с очередями в соцобъекты.

Как сообщает «АСН-инфо», в частности, глава 47 региона предложил зачислять претендентов по принципу 50 на 50, а не по остаточному варианту.

«С моей точки зрения, определяющим фактором должна быть дата подачи заявления»,- заявил Александр Дрозденко на совещании по проблемам зачисления в дошкольные учреждения в районах новостроек.

В свою очередь, комитету по образованию 47 региона поручено в течение 2-х недель

разработать предложения по системе учёта очередников на основании даты подачи заявления.

 

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X