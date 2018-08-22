В Ленобласти в детсады в новостройках будут зачислять по новой схеме

Власти 47 региона придумали, как решить проблему с очередями в детские сады
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил применять новую схему зачисления в детсады в районах интенсивного жилищного строительства. Это поможет решить проблемы с очередями в соцобъекты.
Как сообщает «АСН-инфо», в частности, глава 47 региона предложил зачислять претендентов по принципу 50 на 50, а не по остаточному варианту.
«С моей точки зрения, определяющим фактором должна быть дата подачи заявления»,- заявил Александр Дрозденко на совещании по проблемам зачисления в дошкольные учреждения в районах новостроек.
В свою очередь, комитету по образованию 47 региона поручено в течение 2-х недель
разработать предложения по системе учёта очередников на основании даты подачи заявления.