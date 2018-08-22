В ЖК «Северная долина» появится новая улица

В четвертом квартале 2019 года в ЖК «Северная долина» запустят движение по новому проезду

Госстройнадзор выдал разрешение компании «Главстрой — СПб» разрешение на строительство 1-го этапа улицы местного значения — Толубеевского проезда в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе.

Как сообщили в пресс-службе застройщика, дорога протяженностью 940 метров будет расположена на участке от Заречной улицы до улицы Николая Рубцова. Новая улица названа в честь известных ленинградских актеров Юрия и Андрея Толубеевых.

«Ширина Толубеевского проезда составит 29 метров. Движение будет четырёхполосным. Вдоль жилых домов планируется проложить тротуар. Также по дороге предполагается организовать движение общественного транспорта и оборудовать остановку с навесом и скамейкой», — рассказали в пресс-службе.

Строить проезд начнут в конце 2018 года, а движение по трассе запустят уже через год.

«Толубеевский проезд обеспечит комфортный доступ жителей «Северной долины» к корпусам между улицами Федора Абрамова, Николая Рубцова, Заречной и проспектом Энгельса. Кроме того, он увеличит скорость и удобство передвижения по всему комплексу, поскольку является дублером улицы Федора Абрамова», — отметил руководитель проекта «Северная долина» Дмитрий Калинин.