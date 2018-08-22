Налоговики толкают «Норманн» в банкротство

ООО «Норманн-холдинг» задолжал ФНС России 2,1 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России и межрайонная инспекция ФНС № 17 направили иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о банкротстве проблемного девелопера ООО «Норманн-Холдинг». Перед налоговиками девелопер задолжал 2,1 млн рублей. Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Как пояснили «Коммерсанту СПб» в ФНС, компания не заплатила налоги, в ответ на это «были предприняты меры на взыскание долгов». Однако результата такие действия не принесли.

Председатель совета директоров ГК «Норманн» Виктор Сеппенен сообщил изданию, что находится в настоящее время в отпуске, потому никаких бумаг еще не видел. Генеральный директор и собственник ООО «Норманн-Холдинг» Владимир Смирнов комментировать ситуацию не счел необходимым.

Отметим, что это уже далеко не первый иск о банкротстве в отношении структур застройщика, прославившегося свои долгостроями в Петербурге и Ленобласти Так, в конце мая этого года заявление о признании несостоятельным OOO «Норманн-Строй» подал «ЛСР. Бетон». В судах находятся также иски к ОО «Норманн ЛО», ООО «Норманн», НАО «ИСГ «Норманн». При этом «Норманн», «Норманн ЛО», «Норманн-Запад» планировали ранее направить заявления о собственном банкротстве.

В июне этого года стало известно, что Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество») в отношении неустановленного круга лиц в связи с проблемными объектами компании «Норманн». По данным аудита компании, выяснилось, что ее задолженность составляет 15 млрд рублей.

После чего руководство 47 региона приняло решение освободить «Норманн» от обязательств по социальной инфраструктуре для достройки жилых комплексов. Проводились переговоры со Сбербанком и компанией «Лига Строй» по завершению долгостроев.

О проблемах «Норманна» стало известно еще осенью 2016 года. Тогда застройщик публично расписался в невозможности сдержать свои обещания и соблюсти сроки строительства своих объектов в Петербурге и Ленобласти. Компания опубликовала изменения в проектные декларации, согласно которым сроки ввода объектов переносился на 1,5-2 года.

В феврале этого года судебные приставы добились возбуждения 7 уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Норманн» Бориса Бросалина. Ему вменили злостное уклонение от выплат неустоек и штрафов дольщикам.

Затем в компании заговорили о возможном собственном банкротстве. Альтернативой представлялась продажа земельных активов в Петербурге и Ленобласти.

В Петербурге квартир от ГК «Норманн» ждут более 3 тыс. человек. В Северной столице девелопер возводит ЖК «На Заречной», ЖК «Три апельсина», «Ижора парк».

В Ленинградской области ГК «Норманн» строит ЖК «Десяткино», «Десяткино 2.0», ЖК «Яркий», ЖК «Морошкино». Общее количество договоров долевого участия — около 3,2 тысяч.