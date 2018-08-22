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22 Август, 2018


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Главе КГА присвоено звание заслуженного архитектора РФ

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в: Новости
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Владимир Путин оценил заслуги председателя КГА Смольного в градостроении

Владимир Григорьев

На основании указа президента РФ Владимира Путина от 21 августа этого года главе КГА Смольного Владимиру Григорьеву присвоено звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации».

Как напоминают в пресс-службе ведомства, это является признанием личных заслуг чиновника в развитии российской архитектуры, в проектировании и возведении уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений с использованием современных экологически чистых и энергосберегающих технологий, а также в реставрации памятников культуры и подготовке квалифицированных кадров.

Напомним, Владимир Григорьев возглавляет КГА с 2015 года. В архитектурной отрасли работает 35 лет, с момента окончания в 1983 году Ленинградского инженерно-строительного института. Является автором более 25 проектов общей площадью более 1,8 млн. кв. м. Из них реализовано 18 объектов, общей площадью более 1 млн. кв. м — это общественные здания, жилые кварталы, спортивные сооружения в и Ленинградской области.

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