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23 Август, 2018


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В жилом доме на Карташихиной улице на ребенка напала крыса

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в: Новости
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В петербургском доме крыса пробралась из подвала в квартиру

Фото: megapolisonline.ru

В Василеостровском районе Санкт-Петербурге маленького ребенка укусила крыса. Малышу потребовалась помощь врачей. Сам инцидент произошел на Карташихиной улице 22 августа.

По словам пользователей социальных сетей, сейчас пострадавший с мамой находятся в Детской больнице №5 имени Филатова под наблюдением специалистов.

«Службы по уничтожению грызунов никак не реагировали, хотя были заявления», — высказались местные жители.

Уточняется, что крыса из подвала прогрызла дыру в полу квартиру и напала на ребенка.

Ранее сообщалось, что в одном из петербургских детских садов крыса покусала ребенка во время прогулки.

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