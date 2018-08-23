В жилом доме на Карташихиной улице на ребенка напала крыса

В петербургском доме крыса пробралась из подвала в квартиру

В Василеостровском районе Санкт-Петербурге маленького ребенка укусила крыса. Малышу потребовалась помощь врачей. Сам инцидент произошел на Карташихиной улице 22 августа.

По словам пользователей социальных сетей, сейчас пострадавший с мамой находятся в Детской больнице №5 имени Филатова под наблюдением специалистов.

«Службы по уничтожению грызунов никак не реагировали, хотя были заявления», — высказались местные жители.

Уточняется, что крыса из подвала прогрызла дыру в полу квартиру и напала на ребенка.

Ранее сообщалось, что в одном из петербургских детских садов крыса покусала ребенка во время прогулки.