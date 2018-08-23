Львиный мост станет как новенький к середине октября

Знаменитую петербургскую переправу вскоре отреставрируют

К средине октября 2018 года в Санкт-Петербурге закончится реставрация чугунных скульптур, которые украшают знаменитый Львиный мост. Об этом рассказала начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

Эксперты уже расчистили скульптуры от старого покрытия, на самих львах обнаружены повреждения металла. Защитой от коррозии теперь будет белая краска, имитирующая мрамор, пишет «Интерфакс».

Шишкина подчеркнула, что главной проблемой монументов стал не петербургский сырок климат, а человек. Статуи часто царапали, заливали красной и разрисовывали различными надписями.

Напомним, на реставрацию Львиного моста власти Петербурге потратят почти 11 миллионов рублей.