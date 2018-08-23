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23 Август, 2018


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Крупный строительный ритейлер открывает в Петербурге два новых гипермаркета

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в: Новости
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«Леруа Мерлен» усиливает свое присутствие в Северной столице

Французский ритейлер, специализирующийся на товарах для стройки и ремонта, «Леруа Мерлен» запускает в Петербурге два новых гипермаркета. Они откроются уже до конца недели.

Как сообщает ДП, гипермаркеты появятся в Московском и Приморском районах. Первый объект площадью 15 тысяч «квадратов» примет посетителей уже в четверг, 23 августа. Второй на Парашютной на 13,6 тысяч кв. метров откроется в пятницу, 24 августа.

Осенью ритейлер запустит еще три магазина на Руставели, 59, на Таллинском шоссе, 163 А и на Петергофском шоссе, 96 А.

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