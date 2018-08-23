Тряпки и пакеты: «Водоканал» рассказал о главных находках в канализации

Петербуржцы часто смывают в канализацию влажные салфетки и бытовой мусор

В пресс-службе ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга опубликовали список самых популярных находок в городской канализации. Лидерство в этом сомнительном рейтинге захватили тряпки и влажные салфетки.

На второй позиции оказались бытовой мусор и полиэтиленовые пакеты. На третьей строчке различные доски, палки и кустарники.

Есть в петербургской канализации и не самые очевидные предметы, к примеру, рамы от велосипедов, пуховки, пластиковые стулья, столовые приборы и сотовые телефоны.

«Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений», — цитирует специалистов «78».