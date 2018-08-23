жк днепропетровская 37 евротрешка

23 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Проект «Спасатель рядом» стартовал в Петербурге

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Первую помощь петербуржцам окажут профессионалы и добровольцы

Фото: pixabay.com

В Северной столице стартовал проект «Спасатель рядом», который привлечет добровольцев и профессионалов (врачей и пожарных) к оказанию первой помощи на улицах города.

Очевидцы с помощью специального приложения смогут вызвать спасателей к месту ЧП. До прибытия скорой добровольцы смогут сами остановить кровотечение или провести сердечно-легочную реанимацию.

Провести эти процедуру сможет любой петербуржцев, который уже прошел курсы первой помощи.

Следует добавить, что Петербург и Ленобласть стали первыми регионами, где тестируется эта система. Подробнее о ней можно узнать на официальном сайте.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X