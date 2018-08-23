Проект «Спасатель рядом» стартовал в Петербурге

Первую помощь петербуржцам окажут профессионалы и добровольцы
В Северной столице стартовал проект «Спасатель рядом», который привлечет добровольцев и профессионалов (врачей и пожарных) к оказанию первой помощи на улицах города.
Очевидцы с помощью специального приложения смогут вызвать спасателей к месту ЧП. До прибытия скорой добровольцы смогут сами остановить кровотечение или провести сердечно-легочную реанимацию.
Провести эти процедуру сможет любой петербуржцев, который уже прошел курсы первой помощи.
Следует добавить, что Петербург и Ленобласть стали первыми регионами, где тестируется эта система. Подробнее о ней можно узнать на официальном сайте.