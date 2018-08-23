Менеджер «Спецстроя» получил 4 года за подкуп на 78 миллионов рублей

Коммерческий подкуп обошелся топ-менеджеру строительной фирмы в 4 года колонии

Петроградский районный суд приговорил Сергея Базарнова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и крупному штрафу в размере 17,8 миллиона рублей.

Сторона обвинения доказала, что Базарнов виновен в двух эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодов получения взятки.

Как уточняет «78», суд установил, что обвиняемый вступил в сговор с некими лицами для получения вознаграждения за заключение договоров с ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России». За два года мужчина получил «откатов» на 78 миллионов рублей.

Кстати, подсудимый свою вину признал и заключил сделку со следствием.