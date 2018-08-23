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23 Август, 2018


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СМИ: в Петергофе у Английского парка хотят построить 315 тысяч «квадратов» жилья

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в: Новости
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Земли бывшей структуры ГК «Город» в Петергофе могут застроить жильем

Бывшая структура ГК «Город» OOO «Комета» и московская Glorax Development рассматривают проект застройки жильем 50 га земель в Петергофе около Английского парка. Речь идет об участке на улице Шахматова (между Гостилицким шоссе и Университетским проспектом).

Как сообщает NSP, здесь возможно возведение 315 тысяч «квадратов» жилья с сопутствующей социальной инфраструктурой (поликлиника, школа, детские сады и пр.), а также коммерческой недвижимости.

Пока что ППТ территории находится на стадии разработки. Жилье планируется возвести к 2023 году.

В Glorax Development информацию не комментируют.

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