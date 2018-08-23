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23 Август, 2018


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Петербуржцев ждет усиление ветра до 15 метров в секунду

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в: Новости
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МЧС предупредило жителей Петербурга о непогоде в ближайшие часы

Фото: pixabay.com

В четверг, 23 августа, в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом рассказали представители городского МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Петербуржцам и гостям города советуют убрать вещи с балконов, избегать сухих деревьев и шатких конструкций, убрать автомобиль в гараж, а также не выходить на мосты и эстакады.

Добавим, что сильный ветер бушевал в Северной столице во вторник, 21 августа. Тогда стихия повалили почти 200 деревьев, дорожные знаки и столбы. Со здания Главного штаба слетели строительные леса. Из-за падения конструкции пострадали 3 человека.

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