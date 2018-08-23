На развязке КАД с Парашютной пять дней не будет работать съезд

Ремонт перекроет съезд на развязке КАДа и Парашютной улицы

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о новых ограничениях движения, который начнут действовать вечером 26 августа на съезде на внешнее кольцо по развязке КАДа и Парашютной улицы.

На этом участке будут проходить работы по реконструкции кольцевой магистрали Санкт-Петербурга. Съезд будет перекрыт на пять дней, с 26 по 31 августа.

Напомним, что КАД сейчас расширяют до шести полос на участке протяженностью 14,3 километра. Работы будут вестись до ноября 2020 года.