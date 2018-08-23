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23 Август, 2018


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Новый шторм: в Петербурге ветер вновь валит деревья на автомобили

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в: Новости
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В четверг в Северной столице вновь усилился ветер

Фото: vk.com/spb_today

Как сообщалось ранее, представители МЧС предупредили петербуржцев и гостей Северной столицы и сильных порывах ветра. Непогода может обрушится на город сегодня, 23 августа.

Судя по всему, прогнозы специалистов начинают сбываться. В четверг от рухнувшего дерева уже пострадал один автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Стихия повалила старое дерево на иномарку у дома №25 по проспекту Ветеранов. У автомобиля разбито заднее стекло и есть ряд других повреждений. Люди в этом ЧП травм не получили.

Напомним, во вторник по улицах Петербурга «разгуливал» штормовой ветер, который крушил деревья, строительные леса и дорожные знаки. В центре города травмы при падении строительных конструкций получили три человека. Всего ветер повалил около 200 деревьев.

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