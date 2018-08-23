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23 Август, 2018


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Власти Ленобласти рассказали, где отремонтируют дороги и появятся новые трассы

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в: Новости
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В 47 регионе на строительство местных дорог и ремонт дворовых территорий будут тратить около 1 млрд рублей

В течение ближайших 5 лет власти Ленобласти обещают отремонтировать почти 1 тысячу километров региональных трасс. В 47 регионе приступят к возведению путепровода во Всеволожске, обхода Мурино в створе Гражданского проспекта и нового моста через Волхов в Киришах.

Соответствующая программа развития дорожной отрасли с 2019 по 2023 год была утверждена на заседании правительства Ленинградской области в четверг, 23 августа. Всего на каждый год на программу хотят расходовать около 8 млрд рублей.

«Ежегодно мы будем предусматривать около миллиарда рублей на развитие местных дорог и ремонт дворовых территорий. В этом вопросе регион полностью выполняет свои обещания, однако главы муниципальных районов должны понимать, что средства должны быть использованы своевременно. Отдельный акцент мы делаем на качество содержания дорог, ежегодно добавляя на это средства», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он отметил также, что для мостового перехода через Волхов в ближайшее время будет обновлена проектная документация, после чего начнётся строительство. Первый этап стройки будет обеспечен региональным бюджетом. Вместе с тем есть предварительная договорённость с Министерством транспорта России о готовности федерального бюджета софинансировать возведение одного из ключевых объектов дорожной инфраструктуры 47 региона.

 

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