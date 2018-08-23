Стали известны даты публичных слушаний по 2-м участкам ВСД

Петербуржцев ждут на публичные слушания по Восточному диаметру

Смольный вынес на общественные слушания ППТ для двух участков Восточного скоростного диаметра (ВСД). Первый начинается от ЗСД в Кировском районе и проходит до пересечения с Витебским проспектом. Второй стартует от Витебского проспекта и заканчивается у Союзного проспекта.

Как сообщает NSP, обсуждения в Московском районе пройдут 5 сентября в здании КДЦ «Московский». Слушания стартуют в 18.00.

В Невском районе мероприятие состоится также 5 сентября. Оно начнется тоже в 18.00 в здании администрации на пр. Обуховской Обороны, 163.

А 6 сентября ППТ обсудят в Кировском и Фрунзенском районах.