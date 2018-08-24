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24 Август, 2018


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На заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита

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в: Новости
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На петербургских автозаводах произошла вспышка гепатита, предприятия на карантине

Фото: flickr.com

В четверг, 23 августа, стало известно, что на петербургских автомобильных заводах Toyota и Nissan обнаружена вспышка гепатита А. Об этом сообщает «Мойка 78».

Свое расследование по этому поводу уже проводит Роспотребнадзор , который нашел нарушения в работах столовых указанных предприятий. Несколько сотрудников заводов уже подхватили болезнь.

Теперь инцидентом займется прокуратура, которая проверит, как на этих заводах было организовано питание. Во время проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организаций.

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