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24 Август, 2018


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Огонь уничтожил усадьбу Ганнибалов под Петербургом

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в: Новости
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Усадьба, которую посещал юный А.С. Пушкин, сгорела в Кобрино

Фото: vk.com/gtnpravda

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар. Огонь уничтожил усадьбу «Руново», которая находилась в деревне Кобрино. Об этом пишет издание «Гатчинская правда».

Центральное здание сгорело полностью, обгорели флигели, а правый фасад сохранился, но только частично.

Уточняется, что в конце XVIII усадьбой владел Арам Ганнибал. Дом Ганнибалов находился в километре от музея «Домик няни А.С. Пушкина», сюда приезжала Арина Родионова, в этом же имении побывал тогда еще совсем юный великой поэт А.С. Пушкин.

По словам местных жителей, усадьбу никто не охранял. Огораживать здание также не стали, хотя усадьба и является объектом культурного наследия федерального значения.

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