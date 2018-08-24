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24 Август, 2018


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Смольный скорректирует документацию для станции метро «Театральная»

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в: Новости
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Работы по внесению изменений в документацию для станции метро «Театральная» завершат к декабрю 2018 года

ТоннельКРТИ опубликовал на сайте госзакупок о конкурсе по корректировке проектной документации Лахтинско-Правобережной линии метро от станции «Спасская» до станции «Морской фасад». Работы оцениваются в 11 млн рублей.

Как сообщает ДП, речь, в частности, идет о вестибюле метро «Театральная». Работы необходимо выполнить до декабря этого года.

«В соответствии с градостроительным кодексом РФ метрополитен является особо опасным, технически сложным объектом. Прохождение трассы линии метрополитена предусматривается в городской черте Петербурга. Строительство объектов линии предусматривается в условиях плотной городской застройки, преимущественно в зоне улично-дорожной сети с большим количеством подземных инженерных коммуникаций», — цитирует издание текст задания.

Накануне, 23 августа, стало известно, что желающих откорректировать проектную документацию по Красносельско-Калининской линии за 144 млн рублей не нашлось.

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