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24 Август, 2018


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Синоптики посоветовали взять с собой зонты на выходных

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в: Новости
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В субботу и воскресенье в Петербурге испортится погода

Фото: pixabay.com

Лето в Северной столице подходит к концу. Буквально пару дней в городе на Неве не было дождей, но осадки вернуться. Как назло, именно в выходные. Такой прогноз дали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.

По словам синоптиков, в субботу и воскресенье, 25 и 26 августа, в Петербурге немного похолодает и пройдут дожди. Завтра столбик термометра остановится на отметке в +21 градус.

В воскресенье ожидается около + 20 градусов. Оба дня будут идти кратковременные дожди, а ветер подует со скорость до 10 метров в секунду.

Напомним, сегодня в Петербурге +25 градусов.

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