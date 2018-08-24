Синоптики посоветовали взять с собой зонты на выходных

В субботу и воскресенье в Петербурге испортится погода

Лето в Северной столице подходит к концу. Буквально пару дней в городе на Неве не было дождей, но осадки вернуться. Как назло, именно в выходные. Такой прогноз дали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.

По словам синоптиков, в субботу и воскресенье, 25 и 26 августа, в Петербурге немного похолодает и пройдут дожди. Завтра столбик термометра остановится на отметке в +21 градус.

В воскресенье ожидается около + 20 градусов. Оба дня будут идти кратковременные дожди, а ветер подует со скорость до 10 метров в секунду.

Напомним, сегодня в Петербурге +25 градусов.