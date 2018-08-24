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24 Август, 2018


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Петербуржцы за полгода взяли 347 миллиардов рублей кредитов

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в: Новости
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В 2018 году жители Петербурга стали брать кредиты на 38% чаще

Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2018 года жители Северной столицы взяли в кредит у банков 346,9 миллиарда рублей. Это на 38,4% превышает сумму за аналогичный период, но 2017 года, пишет «Петербургский дневник».

Объем кредитных обязательств населения Петербурга на начало лета увеличился на 25% до 683,6 миллиарда рублей. Улучшилась и платежная дисциплина заемщиков – с 6,1% до 4,5%.

Эксперты уверены, что росту кредитования в Петербурге способствовало снижение ключевой ставки Центробанком и уменьшение стоимости заемных средств.

Статистика по Северо-Западному федеральному округу в графе кредиты подросла на 37,8% и составила 694,7 миллиарда рублей.

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