На двух петербургских мостах начинается ремонт

Ограничения введут на двух мостах Петербурга из-за ремонта

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили водителей Санкт-Петербурге о начале ремонтных работы на двух городских мостах. Рабочие приступят к своим обязанностям в субботу, 25 августа.

Речь идет о мосте Белинского и Сампсониевском мосту. Там будут менять асфальт. Из-за этого вступают в силу ограничения для транспорта.

Таким образом, крайняя правая полоса от улицы Белинского до одноименной площади будет заблокирована с 25 по 27 августа, в обратном направлении аналогичные правила будут действовать с 28 по 30 августа.

Работы по замене дорожного покрытия на Сампсониевском мосту стартуют 27 августа и продлятся до 16 сентября. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.