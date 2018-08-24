На двух петербургских мостах начинается ремонт

Ограничения введут на двух мостах Петербурга из-за ремонта
В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» предупредили водителей Санкт-Петербурге о начале ремонтных работы на двух городских мостах. Рабочие приступят к своим обязанностям в субботу, 25 августа.
Речь идет о мосте Белинского и Сампсониевском мосту. Там будут менять асфальт. Из-за этого вступают в силу ограничения для транспорта.
Таким образом, крайняя правая полоса от улицы Белинского до одноименной площади будет заблокирована с 25 по 27 августа, в обратном направлении аналогичные правила будут действовать с 28 по 30 августа.
Работы по замене дорожного покрытия на Сампсониевском мосту стартуют 27 августа и продлятся до 16 сентября. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.