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24 Август, 2018


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КАД за 9 миллиардов рублей помоет «РосДорСтрой»

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в: Новости
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В аукционе на мытье КАД в Петербурге приняла участие одна фирма

Фото: википедия

Представители Упрдор «Северо-Запад» определились с победителем конкурса на мытье КАДа в Санкт-Петербурге. Уточним, что компания «РосДорСтрой» оказалась единственным участником аукциона.

Теперь город заключил с предприятием соглашение, которое будет рассчитано на 4,5 года. «РосДорСтрой» будет заниматься уборкой и содержанием трассы-118 с 1 января 2019 года по 30 июня 2023 года.

Сумма контракта составляет 9 миллиардов, 179 миллионов 770 тысяч 667 рублей.

Следует напомнить, что на проведение этого конкурса ранее в УФАС жаловалась компания «СТОПкартель». По мнению организации, указанные требования могла выполнить лишь одна компания, она и победила в аукционе.

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