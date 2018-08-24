КАД за 9 миллиардов рублей помоет «РосДорСтрой»

В аукционе на мытье КАД в Петербурге приняла участие одна фирма

Представители Упрдор «Северо-Запад» определились с победителем конкурса на мытье КАДа в Санкт-Петербурге. Уточним, что компания «РосДорСтрой» оказалась единственным участником аукциона.

Теперь город заключил с предприятием соглашение, которое будет рассчитано на 4,5 года. «РосДорСтрой» будет заниматься уборкой и содержанием трассы-118 с 1 января 2019 года по 30 июня 2023 года.

Сумма контракта составляет 9 миллиардов, 179 миллионов 770 тысяч 667 рублей.

Следует напомнить, что на проведение этого конкурса ранее в УФАС жаловалась компания «СТОПкартель». По мнению организации, указанные требования могла выполнить лишь одна компания, она и победила в аукционе.