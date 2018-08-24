Стало известно, когда откроется новый детсад в Сертолове

Детсад-долгострой в Сертолове выкупят у застройщика осенью

Детсад в Сертолове от ООО «ЦБИ» откроется 1 сентября. Объект рассчитан на 300 детей. В настоящее время завершается процесс приемки-передачи здания от администрации Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба 47 региона, выкуп детского сада у застройщика запланирован на осень 2018 года. До этого момента здание будет эксплуатироваться по договору безвозмездного пользования. Об этом на совещании с сертоловскими родителями, застройщиком и районными властями рассказал заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

Детский сад строился с 2012 года, в июле 2018 года был сдан в эксплуатацию.