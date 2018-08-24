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24 Август, 2018


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К школам в новостройках Ленобласти пустят больше автобусов

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в: Новости
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В Ленобласти стартует пилотный проект по развитию сети школьных автобусов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал новый пилотный проект по развитию сети школьных автобусов в интенсивно застраиваемых территориях. Об этом стало известно по итогам областного педагогического совета.

«В Ленинградской области ежегодно строится порядка 2 млн кв. метров жилья, и подчас в микрорайоне люди уже живут, а школа еще не построена. Именно в таких случаях нужно приобретать школьные автобусы, чтобы доставлять детей до ближайших учебных учреждений. Хотя в идеале дома и социальные объекты должны, безусловно, сдаваться одновременно», — подчеркнул губернатор.

Пилотный проект может быть реализован уже в следующем учебном году.

В Ленинградской области около 7 тысяч детей пользуются услугами 342 школьных автобусов.

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