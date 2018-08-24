К школам в новостройках Ленобласти пустят больше автобусов

В Ленобласти стартует пилотный проект по развитию сети школьных автобусов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поддержал новый пилотный проект по развитию сети школьных автобусов в интенсивно застраиваемых территориях. Об этом стало известно по итогам областного педагогического совета.

«В Ленинградской области ежегодно строится порядка 2 млн кв. метров жилья, и подчас в микрорайоне люди уже живут, а школа еще не построена. Именно в таких случаях нужно приобретать школьные автобусы, чтобы доставлять детей до ближайших учебных учреждений. Хотя в идеале дома и социальные объекты должны, безусловно, сдаваться одновременно», — подчеркнул губернатор.

Пилотный проект может быть реализован уже в следующем учебном году.

В Ленинградской области около 7 тысяч детей пользуются услугами 342 школьных автобусов.