На подготовку школ Петербурга к 1 сентября выделили 9 миллиардов рублей

Теперь в петербургских школах появится профессиональная охрана

В пятницу, 24 августа, в Доме журналиста в Петербурге городские власти отчитались о подготовке школ Северной столицы к новому учебному году. На образовательные учреждения было выделено 9 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Из этих денег 3,5 миллиарда рублей потратили на ремонтные работы. Остальные средства распределили между закупкой необходимых учебников и обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.

«С 1 сентября профессиональные охранники будут следить за безопасностью детей во всех школах и учреждениях профессионального образования. Охрана объектов образования будет обеспечиваться с 1 сентября 2018 года полностью за счет бюджета города», — уточнила председатель Комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева.

Уточняется, что в 2018 году в петербургские школы придут около 900 молодых педагогов. В городе к 1 сентября уже построили пять новых зданий, всего свои двери в День знаний откроют 683 школы.