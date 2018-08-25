Петербургские нотариусы зарабатывают больше миллиона в месяц

Среднемесячный доход петербургских нотариусов перевалил за миллион

Представители Министерства юстиции РФ опубликовали отчет о финансовом положении нотариата. Согласно этому документу, среднемесячные доходы нотариусов Санкт-Петербурге превысили отметку в 1,3 миллиона рублей.

За 2017 года 7,9 тысячи российских нотариусов успели заработать 65,7 миллиарда рублей. Задекларированные расходы, включая заработную плату, как пишет «Мойка 78», составили 16,7 миллиарда рублей.

По сравнению с 2016 годом выручка нотариусов в 2017 году подросла сразу на 29%.