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25 Август, 2018


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Советский проспект начнут ремонтировать через год

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в: Новости
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В Петербурге объявили конкурс на подготовку документации для реконструкции Советского проспекта

Фото: pixabay.com

Представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявили конкурс на подготовку документов по планировке территории Советского проспекта. Цена контракта – 4,3 миллиона рублей.

Как сообщает «78», ранее был проведен конкурс на подготовку проекта реконструкции указанной магистрали. Оба документы необходимы для начала ремонта. Их подготовят к 30 сентября 2019 года.

Сама реконструкция Советского проспекта намечена на 2019-2021 годы. В этот же период будут вестись работы на Шлиссельбургском проспекте. По планам КРТИ, это должно разгрузить транспортную ситуацию в районе.

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