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25 Август, 2018


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В Петербурге хотят построить самый большой хоккейный дворец в мире

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в: Новости
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СКА может получить самый большой хоккейный дворец в мире

Фото: ska.ru

Петербургский хоккейный клуб СКА может получит новую ледовую площадку, которая станет самой большой в мире. О планах строительства нового хоккейного дворца в Петербурге поделился президента «армейцев» с берегов Невы Геннадий Тимченко.

Проект «Хоккейный город» Тимченко назвал лучшим в Европе центром подготовки хоккеистов, но останавливаться на этом менеджер не собирается. Теперь в планах Тимченко новый, куда более амбициозный проект, пишет портал «Чемпионат.com».

В Петербурге планируют построитель самый большой хоккейный дворец на планете. Тимченко отдельно поблагодарил власти города на Неве, которые помогают СКА в этом проекте.

«Надеюсь, в 2023 году мы в этом дворце сможем провести игры чемпионата мира», — добавил Тимченко.

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