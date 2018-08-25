В Петербурге хотят построить самый большой хоккейный дворец в мире

СКА может получить самый большой хоккейный дворец в мире

Петербургский хоккейный клуб СКА может получит новую ледовую площадку, которая станет самой большой в мире. О планах строительства нового хоккейного дворца в Петербурге поделился президента «армейцев» с берегов Невы Геннадий Тимченко.

Проект «Хоккейный город» Тимченко назвал лучшим в Европе центром подготовки хоккеистов, но останавливаться на этом менеджер не собирается. Теперь в планах Тимченко новый, куда более амбициозный проект, пишет портал «Чемпионат.com».

В Петербурге планируют построитель самый большой хоккейный дворец на планете. Тимченко отдельно поблагодарил власти города на Неве, которые помогают СКА в этом проекте.

«Надеюсь, в 2023 году мы в этом дворце сможем провести игры чемпионата мира», — добавил Тимченко.