Водителям предложили маршрут объезда перегруженного участка «Сортавалы»

На трассе «Сортавала» продолжается ремонт, у водителей появился маршрут объезда

Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предложили схему движения на участке автодороги А-121 «Сортавала» по альтернативному маршруту. Об этом пишет «47news» со ссылкой на ведущего специалиста по связям с общественностью организации Ольгу Черухину.

Дорожники отмечаются, что на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» с 81-го по 106-й километр в Приозерском районе Ленинградской области продолжается капитальный ремонт.

В этот период на трассе неизбежны пробки. На ремонтируемом участке магистрали действуют ограничения скорости, вводится реверсивное движение со светофорным и ручным регулированием, напомнила Черухина.

«Сортавала», как было и раньше, является одним из самых востребованных направлений у петербуржцев и жителей Ленинградской области. Поэтому там все чаще возникают заторы.

Теперь водители смогут объехать проблемный участок по следующему маршруту: на 85-м километре (при движении в сторону Приозерска) можно свернуть на автодорогу регионального значения, проехать через населенный пункт Мельников, а затем вернуться на федеральную трассу А-121, но уже на 125-м километре.

Следует добавить, что аналогичный маршрут автомобилисты могут использовать и при движении в сторону города на Неве.