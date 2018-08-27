В Петербурге Володарский мост развелся самопроизвольно

В ДТП на Володарском мосту пострадали три человека

Поздно вечером в субботу, 25 августа, в Санкт-Петербурге самопроизвольно поднялся один из пролетов Володарского моста. Переправа разошлась почти на 40 сантиметров. В торец конструкции тогда врезались три автомобиля, трое пострадавших оказались в больницах.

Как сообщает «78», за месяц до ЧП на Володарском мосту заменили гидропривод пролетной конструкции, который обеспечивает наводки и разводку переправы. Эта система в выключенном состоянии препятствует самопроизвольной разводке.

На проект ушло 31,88 миллиона рублей. Впрочем, за срыв сроков с подрядчика взыскали 184,9 тысячи рублей. Работы выполнили 24 июля 2018 года. Проектом занималось АО «Научно-Производственное Предприятие «Промтрансавтоматика».