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27 Август, 2018


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В Петербурге Володарский мост развелся самопроизвольно

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в: Новости
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В ДТП на Володарском мосту пострадали три человека

Фото: vk.com/spb_today

Поздно вечером в субботу, 25 августа, в Санкт-Петербурге самопроизвольно поднялся один из пролетов Володарского моста. Переправа разошлась почти на 40 сантиметров. В торец конструкции тогда врезались три автомобиля, трое пострадавших оказались в больницах.

Как сообщает «78», за месяц до ЧП на Володарском мосту заменили гидропривод пролетной конструкции, который обеспечивает наводки и разводку переправы. Эта система в выключенном состоянии препятствует самопроизвольной разводке.

На проект ушло 31,88 миллиона рублей. Впрочем, за срыв сроков с подрядчика взыскали 184,9 тысячи рублей. Работы выполнили 24 июля 2018 года. Проектом занималось АО «Научно-Производственное Предприятие «Промтрансавтоматика».

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