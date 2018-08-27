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27 Август, 2018


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В Пулково экстренно вернулся самолет, летевший в Барселону

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в: Новости
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Рейс самолета Петербург-Барселона вынуждено вернулся в Пулково

Фото: pixnio.com

Из-за технической неисправности самолет, улетевший из Санкт-Петербурга в испанскую Барселону, вынуждено вернулся в петербургский аэропорт Пулково и совершил экстренную посадку.

Как пишет «Фонтанка», борт А-319 взлетел 26 августа в 07:45, но уже в 10:50 вернулся в воздушную гавань Северной столицы. По данным издания, у самолета отказала система навигации во время полета над территорией Польши.

Обошлось без пострадавших. Пассажиров на испанские берега отвез другой рейс, он вылетел в 11:50 в тот же день.

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