В Пулково экстренно вернулся самолет, летевший в Барселону

Рейс самолета Петербург-Барселона вынуждено вернулся в Пулково

Из-за технической неисправности самолет, улетевший из Санкт-Петербурга в испанскую Барселону, вынуждено вернулся в петербургский аэропорт Пулково и совершил экстренную посадку.

Как пишет «Фонтанка», борт А-319 взлетел 26 августа в 07:45, но уже в 10:50 вернулся в воздушную гавань Северной столицы. По данным издания, у самолета отказала система навигации во время полета над территорией Польши.

Обошлось без пострадавших. Пассажиров на испанские берега отвез другой рейс, он вылетел в 11:50 в тот же день.