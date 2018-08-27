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27 Август, 2018


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Комитет по образованию решили назвать по-другому

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в: Новости
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Георгий Полтавченко предлагает переименовать комитет по образованию

Фото: maxpixel.net

Губернатор Санкт-Петербурге Георгий Полтавченко предложил сменить наименование комитета по образованию городского правительства, пишет «Фонтанка».

«Деятельность нашей школы уже давно вышла за рамки образования, поэтому предлагаю переименовать профильное ведомство в комитет по просвещению», — высказался градоначальник.

Он также отметит растущий авторитет и престиж профессии учителя. Зарплаты специалистов, как сказал губернатор, начали расти. К примеру, в 2017 году они увеличились на 10%.

Полтавченко предлагает ввести в школах города на Неве «недели добра», когда школьники смогут помогать пожилым людям и охранять окружающую среду по аналогии с пионерами.

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