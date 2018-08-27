Комитет по культуре просит 3 млрд рублей на капремонт музеев, школ и дворцов

Такую бюджетную строку комитет просит утвердить депутатов

Комитет по культуре попросил выделить из городского бюджета дополнительные 2,9 млрд рублей на капитальный ремонт подведомственных учреждений, об этом стало ясно сегодня во время «нулевых» чтений по проекту городского бюджета на трехлетку.

В частности, комитет просит еще денег на ремонт музыкальных и художественных школ, полуруинированной Уткиной дачи, Елагиноостровского дворца-музея, Гатчинского и Павловского дворцов и Театра Якобсона.

Частичную реставрацию Гатчинского дворца проводили в конце 1950-х, частично капитальный ремонт проводился в 2013-м.

Реставрация и капитальный ремонт помещений, фасадов Большого Павловского дворца проводилась с 2013 по 2016 годы.