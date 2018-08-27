НА КАД закроют площадку для отдыха водителей

На КАД рядом с развязкой с Мурманским шоссе будут менять асфальт

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили автомобилистам Санкт-Петербурга о старте новых ремонтных работ по замене асфальта.

По данным организации, речь идет об участке КАД между транспортными развязками с Мурманским шоссе и Октбярсккой набережной. Там площадка для отдыха водителей будет закрыта на семь дней.

На участке будут устранять колейность и менять асфальтобетонное покрытие. Работы начнутся 27 августа с 23:00 и закончатся 2 сентября.

Дорожники подчеркивают, что в это время проезд к АЗС «Лукойл», МФЦ и МРЭО ГИБДД №15 будет обеспечен в полном объеме.