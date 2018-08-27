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27 Август, 2018


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Очевидцы заметили мертвых уток еще в одном петербургском парке

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в: Новости
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Мертвых птиц обнаружили в пруду парка «Новознаменка»

Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Санкт-Петербурга местные жители заметили мертвых уток. Бездыханные птицы оказались в местном пруду. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Петербуржцы отмечают, что в пруду в парке на Чекистов много тины, а также замечены несколько мертвых уток.

Как уточняет «78», в комитете по природопользованию и охране окружающей среды были не в курсе сложившейся ситуации, но пообещали провести соответствующую проверку.

Напомним, ранее мертвых уток находили в реке Новой, саду Бенуа, Таврическом саду и других водоемах города. Специалисты отмечают, что из-за сильной летней жары в водоемах увеличилось количество болезнетворных бактерий, которые и приводят к массовой гибели птиц.

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